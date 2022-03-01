Освойте новую профессию и улучшите качество жизни


Курсотека - это агрегатор курсов по профессиональной переподготовке для людей всех возрастов. Вы сможете подобрать себе обучающие материалы для входа в Digital и IT. Где зарплаты год к году непреклонно растут, а кол-во сотрудников по-прежнему не хватает. Обычная практика, когда заработная плата в за первые три года вырастает более чем в 6 раз *. Где ещё можно похвастаться таким стремительным ростом?

Впереди большой путь. Будет сложно, но у вас всё получиться.
Начните осваивать новую профессию сейчас.

Программирование
Маркетинг
Аналитика
  • Искусственный интеллект
  • Data Science
  • курсы по Big Data
  • Бизнес-аналитика
  • Финансовая аналитика
  • Маркетинговая аналитика
  • Продуктовая аналитика
  • Web-аналитика
  • Работа с Excel и Google таблицами
  • Системная аналитика
  • Аналитика для руководителей
  • Машинное обучение
  • Работа с презентациями
  • SQL для анализа данных
  • Аналитика на Power BI
  • Аналитика на Python
  • Нейронные сети
  • Data Engineering
  • Математика для Data Science
  • Deep Learning
  • Аналитика на Tableau
  • Аналитика на R
Дизайн
  • Web-дизайн
  • 3D-моделирование
  • Графический дизайн
  • Отрисовка иллюстраций
  • Создание и монтаж видео
  • Дизайн интерьеров
  • UX/UI дизайн
  • Геймдизайн
  • Adobe Photoshop
  • Ландшафтный дизайн
  • Motion-дизайн
  • Скетчинг
  • 3D-анимация
  • 3D MAX
  • Дизайн мобильных приложений
  • Figma
  • Создание лендингов
  • Управление в дизайне
  • Adobe After Effects
  • Типографика
  • Adobe Illustrator
  • AutoCAD
* типичный путь программиста стартовавшего с 30 000 рублей в месяц и выросшим до 200 000 рублей на третий год своей карьеры. Подробнее тут.

Агрегатор онлайн курсов

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