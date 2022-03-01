Освойте новую профессию и улучшите качество жизни

Курсотека - это агрегатор курсов по профессиональной переподготовке для людей всех возрастов. Вы сможете подобрать себе обучающие материалы для входа в Digital и IT. Где зарплаты год к году непреклонно растут, а кол-во сотрудников по-прежнему не хватает. Обычная практика, когда заработная плата в за первые три года вырастает более чем в 6 раз *. Где ещё можно похвастаться таким стремительным ростом?

Впереди большой путь. Будет сложно, но у вас всё получиться.

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